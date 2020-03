News | Coronavirus, muore il primo medico "eroe" italiano Roberto Stella, medico 67enne varesino, si è spento nell'ospedale di Como per complicazioni respiratorie dopo aver contratto il virus. Continuiamo a sostenere la battaglia di questi eroi, donando il nostro contributo all'ospedale Papa Giovanni XXIII, in primissima linea contro il coronavirus

Il primo dei medici eroi, che in questi giorni bui stanno combattendo una lotta disperata contro il coronavirus, è caduto "in battaglia". È appena arrivata la notizia drammatica della morte, per complicazioni legate al contagio del virus, di Roberto Stella, 67enne presidente dell’ordine dei medici della provincia di Varese e medico di base a Busto Arisizio.

Stella, ricoverato da qualche giorno per insufficienza respiratoria, è morto all’ospedale di Como. "Il servizio sanitario nazionale e lombardo – spiegano i suoi colleghi più stretti in un comunicato - ha perso una guida attenta, un amico sicuro, un lavoratore appassionato, acuto, instancabile. I suoi pazienti hanno perso un amico e un uomo capace di curare e prendersi cura senza limiti”.

E per un eroe che se ne va, altri stanno ancora lottando contro il coronavirus nei reparti ospedalieri e nelle strutture dedicate di tutta Italia. Come i medici dell’ospedale di Bergamo, che ci hanno raccontato la situazione drammatica in cui continuano a salvare vite. Medici che Le Iene hanno deciso di sostenere, unendosi alla raccolta fondi del Cesvi, a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e a cui potete contribuire facendo una donazione a questo link.

CLICCA QUI PER DONARE PER L'OSPEDALE DI BERGAMO