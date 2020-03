News | Coronavirus, Palermo: ladri contro medici in trincea. "Balordi senza cuore" | VIDEO I ladri hanno sferrato un colpo al Policlinico di Palermo, nel reparto medicina d'urgenza: hanno portato via portafogli, effetti personali e denaro ai medici. Ed è di poche ore fa la notizia di un secondo colpo

Hanno rubato ai medici in trincea contro il Coronavirus. Come si può arrivare a tanto? È successo nel pomeriggio di martedì 17 marzo all'ospedale Policliclinico di Palermo, reparto medicina d'urgenza. I ladri sono entrati nei locali degli spogliatoi dei medici portando via portafogli, effetti personali e denaro.

"Sono indignato, perché dopo due giorni di lavoro senza sosta, stamattina, finito il turno di notte, sono dovuto andare a bloccare le carte di credito”, ha spiegato uno dei medici vittima del furto a Ismaele La Vardera. “E adesso con tutti gli uffici chiusi le difficoltà che questi balordi ci hanno creato sono doppie. Mi chiedo come si possa essere così insensibili e senza cuore". E aggiunge: "Stiamo lavorando con dei turni stressanti, ci mancano mascherine adeguate, se i casi dovessero aumentare qui in Sicilia faremo grande fatica a rispondere con i mezzi che abbiamo".

Il web si è mobilitato a sostegno dell'equipe medica oggetto del furto, ed è stata creata una raccolta fondi dal giovane palermitano Domenico Bonnano, per dire che i nostri "eroi" contemporanei non sono soli. Clicca qui se vuoi dare il tuo piccolo contributo.

Ed è di poche ore fa, purtroppo, la triste notizia che la banda ha messo a segno un secondo furto, sempre all'ospedale Policlinico, questa volta al reparto di chirurgia. La polizia promette di essere sulle tracce dei ladri.