News | Coronavirus: “Noi dei servizi funebri a cercare cadaveri tra i sacchi neri, rischiando la vita” Riccardo, che ha un’agenzia di servizi funebri a Brescia, ci racconta il dramma coronavirus dal punto di vista di un altro settore, che conta vittime e contagi, sconvolto dall’emergenza. E dai suoi numeri: “I morti sono decuplicati al culmine dell’epidemia”

“Ci siamo trovati all’improvviso a cercare in mezzo a decine di cadaveri in ospedale i nomi sui foglietti dei sacchi neri: tutto il nostro lavoro e la vita sono stati sconvolti”. Riccardo C., che ha un’agenzia di servizi funebri, ci ha contattato per darci la sua versione della Lombardia nell’emergenza coronavirus dal punto di vista degli operatori del suo settore.



“Anche noi siamo a rischio e contiamo molti contagiati e vittime”, ci racconta. “Entriamo e usciamo continuamente dagli ospedali e siamo sempre in contatto con i poveri parenti, spesso positivi, dei morti per Covid-19”.



Sono soprattutto i numeri dell’emergenza a impressionare, con vittime anche decuplicate: “Tutto è cambiato a inizio marzo, le settimane centrali poi sono state tremende: c'è chi faceva di solito 3 o 4 servizi al mese e si è trovato di fronte in pochissimo tempo a 20/30 richieste mensili. E la situazione purtroppo non è ancora cambiata di molto. Eppure facciamo sempre tutto, con la grande umanità che contraddistingue questo lavoro, anche se magari è pure difficile trovare qualche lavoratore in più per aiutarci, tutti hanno paura dei contagi”.



“Anch’io, pur non avendo sintomi, per cautela vivo con la mascherina e da separato in casa in famiglia”, conclude Riccardo C. “Ma il pensiero va soprattutto ai parenti dei defunti: non solo non si possono più fare funerali ma è permesso solo a uno, massimo due familiari di assistere perfino, da distanza, alla breve benedizione del feretro da parte del sacerdote del cimitero. Così è ancora più straziante”.