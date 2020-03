News | Coronavirus, fa sport all'aperto e la vicina lo filma: lui le distrugge l'auto | VIDEO Fare sport all’aria aperta non è vietato a patto di restare molto vicini a casa, ma c’è chi vuole impedirlo per limitare i contagi da coronavirus. A Montesilvano, in provincia di Pescara, un uomo ha distrutto l’auto della vicina che lo ha filmato mentre faceva attività sportiva. Il video con i vicini da incubo in tempo di quarantena è diventato virale

“Altro che la quarantena, quando finirà ci vorrà l’esercito per te per uscire”. Volano minacce, parolacce e badilate a Montesilvano in provincia di Pescara. Un uomo ha distrutto a sprangate la macchina della vicina, ‘rea’ di averlo filmato mentre correva all’aria aperta.

La questione dello sport all’esterno in queste ore è tra le più dibattute. Qui su Iene.it, vi abbiamo raccontato di una lite tra tre runner e un passante (leggi qui l’articolo), ma ora in Abruzzo si è superato il limite. In base a quello che si può ricostruire dai pochi minuti diventati virali sui social, un uomo sta facendo jogging davanti al proprio condominio, una pratica per adesso ancora consentita. Una vicina di casa dal suo balcone riprende la scena con il suo cellulare.

Nelle immagini si vede lui che corre lungo il marciapiede. A un certo punto il runner si accorge e inizia a urlare contro la donna. Parole minacciose che rimbombano nel silenzio delle case: “Fate venire i campioni”, dice. Dalle parole passa ai fatti. Inizia a prendere a sprangate la macchina parcheggiata dietro a un albero. La scena non si vede nella sua completezza, ma si può ricostruire dal rumore di plastica e carrozzeria distrutta a colpi di mazza. Si sentono pezzi schizzare via e urla sempre più forti.

La donna dalla sua finestra è terrorizzata e inizia a chiedere scusa al runner. A quel punto urla: “Oddio, l’ha distrutta”. E un uomo accanto a lei le conferma: “Ormai la macchina è andata”. Tra quelle martellate continuano a volare minacce e insulti: “Poi vengo dentro casa”. A quel punto lei lo supplica: “Scusami, scusami”, piangendo a dirotto. “Deve chiederlo lui, quel figlio di puttana”, dice riferendosi forse al marito della donna.

A un certo punto il runner scompare e il video finisce. Non sappiamo come sia finita. A quei tre minuti di follia hanno assistito anche alcuni vicini. In queste ore sono tanti gli episodi di controlli sopra le righe o addirittura di insulti alle forze dell’ordine che vengono raccontati in video virali. Come a Ladispoli, dove un uomo è stato accerchiato da 13 poliziotti per un controllo mentre era a passeggio con il cane (guarda qui il video) o a Caserta dove due ragazzi hanno sfidato la polizia per strada urlandogli contro: “Noi a casa non torniamo” (leggi qui l’articolo).