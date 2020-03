News | Coronavirus, Salvatore si difende: “Ecco perché ho sputato sulla frutta” | VIDEO Parla il ragazzo perseguitato sui social a causa di un video in cui lo si vede tossire sulla frutta di un negozio: “Volevo sensibilizzare tutti riguardo la mancanza di controlli”, è la sua giustificazione a quel suo gesto assurdo

“Ormai tutta Italia mi conosce per il mio video girato nel supermercato in cui simulo dei colpi di tosse sulla frutta”. A parlare è Salvatore, il protagonista del video che in questo periodo di emergenza coronavirus ha scatenato l’ira di moltissime di persone.

“Sono stato definito un pazzo che va al supermercato a sputare sulla frutta”. In effetti guardando il video è impossibile non stare dalla parte delle accuse. Salvatore però ha una spiegazione per quello che abbiamo visto. “Il video incriminato è solo una storia su Instagram. Nelle storie prima e dopo spiegavo che avrei simulato di avere il coronavirus, sarei entrato nel supermercato e avrei mostrato a tutti come è facile infettare altre persone perché i controlli sono scarsi. Ma è stata presa solo la storia in cui tossisco ed è stata usata contro di me”.

Salvatore ci raccontato di avere molti hater già prima di questo episodio, perché sui social ha pubblicato spesso video di "denuncia" come questo. Abbiamo chiesto a Salvatore di farci vedere le altre storie, per capire come fosse il messaggio completo. Il suo account però è stato chiuso e il cellulare gli è stato sequestrato dalla polizia. Insomma, resta la sua parola contro le immagini che lo incriminano.

Al telefono Salvatore ammette la sua colpa. “Non dovevo tossire sulla frutta, nemmeno per finta. Però gli insulti e le minacce che mi sono arrivati in seguito sono peggio di quello che ho fatto”.

Il vecchio profilo di Salvatore è chiuso ma lui ha deciso di aprirne uno nuovo per continuare a fare altri video. Che sicuramente non saranno come quello incriminato, visto che da questa esperienza ne è uscito molto provato.