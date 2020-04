News | Coronavirus, pubblica su internet un video dei controlli e gli sparano | VIDEO E’ successo a Reggio Calabria: un parente della persona ripresa nel filmato e un amico hanno prima cercato di farsi dare 2mila euro e poi hanno sparato all’autore del video. Ora sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio ed estorsione

Lui pubblica in rete un video dei carabinieri che controllano il rispetto delle normative anti coronavirus, e i parenti dell’uomo controllato lo gambizzano. E’ successo a Reggio Calabria: i due responsabili della sparatoria sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio ed estorsione.

Secondo le prime ricostruzioni le cose sarebbero andate così: un uomo di 45 anni, originario di Scilla, ha pubblicato in rete un breve filmato che mostra i carabinieri impegnati nei controlli per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. In quel filmato però appare anche un parente di Domenico Nasone, dipendente pubblico attualmente in malattia. E questo sembra aver scatenato la furia di Nasone.

L’uomo, insieme a un amico, è andato a casa dell’autore del video e ha tentato di estorcergli 2mila euro come “risarcimento” per il presunto torto subito. Poi i due hanno sparato quattro colpi di pistola alle gambe del malcapitato. Ora sono stati arrestati.