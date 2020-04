News | Coronavirus, i wet market cinesi e le colpe dell'uomo | VIDEO Gli scienziati lavorano a un vaccino per il Covid-19, ma senza cambiamenti altri virus come questo potrebbero nascere e diffondersi. Il nostro Gaston Zama parla con chi aveva previsto tutto questo e con Earth League International ci porta a conoscere i wet market: non perdetevi il servizio questa sera dalle 21.10 su Italia1

In queste settimane gli scienziati di tutto il mondo si sono messi all’opera per cercare un vaccino per il Covid-19. Deve essere però ben chiaro che tra qualche tempo, di questo passo, potrebbe diffondersi un nuovo virus e una nuova pandemia: la colpa, domani come oggi, è e sarà solo dell’uomo.

Il nostro Gaston Zama parla con chi aveva previsto il Covid-19 e insieme a Earth League International racconta l'universo criminale legato al traffico di animali selvatici e delle loro principali piazze di spaccio, ad esempio i wet market in Cina da cui sembra sia partito il nuovo coronavirus. Non perdetevi il suo servizio questa sera dalle 21.10 su Italia1.