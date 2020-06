News | Davide Casaleggio: “Papà malato aggredito da uno de Le Iene”. Ma non era uno dei nostri! In un passaggio di un suo articolo sul Blog delle stelle il figlio di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, attacca i metodi aggressivi con suo padre poco prima che morisse di “due persone che si qualificarono come giornalisti freelance per conto delle Iene”. Caro Davide Casaleggio, noi non c’entriamo, non erano dei nostri

“Adesso basta”. Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, si scaglia dal Blog delle stelle contro le fake news sul M5S in questo articolo partendo dal caso odierno dei presunti finanziamenti dal Venezuela ai Cinque Stelle smentiti ora da molti.

In un passaggio Davide Casaleggio scrive a proposito del padre morto a 61 anni nel 2016: “Quello che hanno fatto a mio padre in vita è incredibile, forse un giorno avrò anche il tempo di raccontarlo. Ma credo che un video che mi hanno inoltrato pochi giorni fa possa essere una buona sintesi. Non pensavo in realtà che il “giornalista” avrebbe mai avuto il coraggio di pubblicarlo, ma visto che a 4 anni dalla morte di mio padre ha deciso di rendere visibile un video dell’ultimo giorno in cui mio padre uscì di casa sulle sue gambe penso sia giusto che tutti sappiano. Quel giorno andai a prenderlo a casa per portarlo in ufficio dove volle andare fino all’ultimo. Davanti al portone trovammo due persone che si qualificarono come giornalisti freelance per conto delle Iene. Nonostante l’evidente difficoltà a reggersi in piedi di mio padre fecero comunque il loro “servizio” aggressivo basato ora come allora sul nulla. Dopo quel giorno mio padre vide solo la sua camera d’ospedale”.



Qui trovate il video citato.

Noi però non c’entriamo nulla. Quei due giornalisti di cui parla Casaleggio non erano inviati de Le Iene, non c’entravano in alcun modo con noi e non erano quindi certo qualificati, nel caso, a parlare a nome della nostra redazione.