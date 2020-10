News | Dibattito Trump vs. Biden: schizza su Google “Come richiedere la cittadinanza canadese” Mentre in Ohio (Usa) si svolgeva quello che è stato definito “il dibattito peggiore della storia americana” tra il presidente Trump e il suo sfidante leader del Partito democratico, Joe Biden, Google ha registrato dagli Usa un picco di ricerche per la frase “How to apply for Canadian citizenship” (“Come richiedere la cittadinanza canadese”)

Martedì 29 settembre si è svolto in Ohio (Usa) il dibattito tra il presidente americano Donald Trump e il suo sfidante leader del Partito democratico, Joe Biden, per la corsa alla Casa Bianca. Il risultato di questo faccia a faccia in vista delle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre? Un incremento nelle ricerche su Google dall’America su come ottenere la cittadinanza canadese proprio mentre il dibattito era in corso!

Il che non sorprende più di tanto dal momento che il confronto tra i due leader è stato definito dai commentatori “il peggiore della storia americana”. Insulti, accuse e continue interruzioni non hanno certo aiutato gli elettori incerti. Tra le frasi più (tristemente) memorabili: Trump che dice a Biden “Non c’è nulla di intelligente in te, Joe”. E il leader democratico che zittisce il presidente con la frase diventata virale: “Will you shut up, man” (“chiudi il becco”).

E mentre tutto questo veniva trasmesso negli Stati Uniti, i cittadini americani si affrettavano a prendere provvedimenti. Decidendo per chi votare? No, decidendo di espatriare! Intorno alle 11 di sera ora locale (circa un’ora dopo l’inizio del dibattito) Google ha infatti registrato un picco di ricerche per la frase “How to apply for Canadian citizenship”. Ovvero: “come richiedere la cittadinanza canadese”.

Insomma, dopo ogni dibattito presidenziale ci si chiede chi ne sia uscito vincitore. E in questo caso la risposta è chiara, dati alla mano: il Canada!