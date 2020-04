News | Le dirette Instagram come intrattenimento durante la quarantena | VIDEO In queste settimane di reclusione forzata c’è una sicurezza: le dirette Instagram. Oramai, l’intrattenimento si è spostato sui nostri smartphone, e i nuovi studi televisivi sono diventati i salotti di casa. Nicolò De Devitiis ci porta in questo mondo, nel servizio in onda a Le Iene martedì 21 aprile dalle 21.20 su Italia1

In questi giorni di reclusione forzata c’è una sicurezza: le dirette Instagram. Oramai, l’intrattenimento si è spostato sui nostri smartphone, e i nuovi studi televisivi sono diventati i salotti di casa. Dirette di ogni genere a qualsiasi ora: dal dilettante che insegna come dipingere a un concerto privato di Madonna direttamente dal bagno di casa sua.

“La cosa più appagante per un sacco di gente è farsi gli affari degli altri” ci dice senza mezzi termini Peppi Nocera, autore di X-Factor. E che cambiamenti sta portando questa situazione? “Viene meno la cultura della celebrità, in questi tempi brutti in realtà le persone famose iniziano a starti sul c***o” commenta il fondatore di Dagospia.

Ma, al di là di questi aspetti, si tratta di un fenomeno passeggero o sarà il futuro dell’intrattenimento? Ce lo spiega Nicolò De Devitiis attraverso i pareri di esperti del settore nel servizio che andrà in onda a Le Iene 21 aprile dalle 21.20 su Italia1.