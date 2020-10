News | Do you know Mirko Scarcella? Lo Speciale Le Iene sul “guru di Indiagram” | VIDEO Il nostro Gaston Zama ripercorre la storia del guru di Instagram. Dalla prima intervista a Miami a Mirko Scarcella fino ad alcune sue conoscenze che ci raccontano di aspettarlo ancora. E poi c’è chi ci ha risposto alla monolitica domanda: do you know Mirko Scarcella?

Con Gaston Zama ripercorriamo a ritroso la storia di Mirko Scarcella attraverso spezzoni inediti dell’incontro con il “guru di Instagram”, anzi il “guru di Indiagram”. Torniamo al 2012, quando Mirko Scarcella inizia a lavorare con Fabrizio Corona. Ci sono i primi contratti con giovani che investono risparmi per un lavoro come Christian Chiapperini, cantante lirico, che ci racconta di essersi ritrovato a fargli da autista a Imperia. Gaston Zama incontra anche alcune persone che hanno avuto a che fare con Mirko Scarcella, come Renato Gioia e Filippo Celentano che si sono occupati dei suoi libri. Incontriamo anche Ratatouille, uno chef a domicilio; a Napoli Andrea Lombardi ci racconta invece di una notte di lusso a Parigi tra ristoranti e discoteca. Il tour continua ad Aosta con Isac, dj e produttore musicale, e a Milano con Lorenzo Redaelli studente e blogger.

Tra chi sostiene di essersi affidato a lui ci sono anche due professionisti che avrebbero chiesto al “guru” di incrementare i follower su Instagram seguendo il suo algoritmo, ma hanno bloccato le consulenze per il sospetto che fossero comprati. Alcuni sembrano essere riusciti a recuperare parte del loro investimento.

Al termine del nostro Speciale abbiamo fatto la monolitica domanda a Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Rihanna, Tayor Swift e Sylvester Stallone: do you know Mirko Scarcella? Ebbene, Cr7 e “Rambo” ci hanno risposto tramite il nostro notaio: volete sapere cosa ci hanno detto?

