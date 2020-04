News | Domenico, la malattia e l'amore per Edith: “Voglio sposarmi prima di morire” | VIDEO Domenico sta morendo per colpa di un tumore, ma ci ha contattato per cercare aiuto: “Vorrei sposarmi con Edith prima di andarmene”. Ma è molto difficile un matrimonio al tempo del coronavirus, tanto più se uno dei due è un cittadino extracomunitario. Nina Palmieri però è riuscita a coronare il loro sogno

“Aiutatemi a sposarmi prima di morire”. A contattare Nina Palmieri è stato Domenico, malato terminale che voleva a tutti i costi coronare il suo sogno d’amore: portare all’altare la sua dolce metà Edith. La loro storia rischiava di terminare poco prima di potersi sposare, perché la pandemia di coronavirus ha reso ancora più complesso un lieto fine già difficile. Domenico è in fin di vita in ospedale ed Edith ha bisogno di documenti difficili da recuperare in questo periodo in quanto extracomunitaria.

La loro storia la racconta a Nina Palmieri proprio Edith: i due si sono conosciuti cinque anni fa quando Domenico ha salvato il cane della donna dall’aggressione di un pitbull. Yuri sopravvive all’attacco e si trasforma in cupido: i due innamorati si conoscono così, e dopo un po’ iniziano a frequentarsi. “È lì che è iniziato tutto, è come me”, racconta Edith.

I due scoprono anche di avere un doloroso passato in comune: sono entrambi diventati da poco vedovi. “Io non credo al destino”, diceva Domenico. “Ma io sì”, replicava Edith. E così la loro conoscenza diventa storia d’amore finché i due vanno a vivere insieme: “Mi ha detto ‘porta qui le tue figli e il cagnolino’”.

Ma il destino prende una triste strada: Domenico si ammala. Prima di andarsene però vuole a tutti i costi sposare Edith. E allora la nostra Nina Palmieri fa di tutto per superare tutte le difficoltà fino a trovare la disponibilità del sindaco di Sesto San Giovanni, dove lui è ricoverato: “Posso dare la deroga in caso di imminente pericolo di vita”.

E così, nonostante tutte le difficoltà e le precauzioni dovute alla pandemia, i due riescono a sposarsi in ospedale. Il loro sogno d’amore è finalmente compiuto. Tre giorni dopo le nozze Domenico se n’è andato, ma il suo sorriso mentre sposava Edith rimarrà in eterno.