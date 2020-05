News | “Non siamo noi la Ecotech del Mascherina gate del Lazio” | VIDEO Raccogliamo il video appello dell’amministratore della EcoTech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l., che non ha nulla a che fare con la ECOTECH delle “mascherine fantasma” vendute alla Regione Lazio e mai arrivate. Ma che per l’omonimia sta perdendo contratti e lavoro

“Noi siamo la EcoTech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l. e non abbiamo nulla a che fare con la ECOTECH S.R.L. di cui parla l’inchiesta di Antonino Monteleone sulla fornitura di mascherine anti Covid alla Regione Lazio. L’omonimia ci sta creando un sacco di problemi. La volete sapere l’ultima? Proprio ieri un dipendente di quella ECOTECH di cui parla il vostro servizio, che si è voluto dimettere, ha mandato la propria lettera di dimissioni alla nostra casella di posta certificata, confondendosi anche lui….”.



A contattarci è Enzo Rinalducci, amministratore di un’azienda che in questi giorni sta ricevendo decine e decine di richieste di spiegazione dai suoi clienti, perché confusa con l’omonima ECOTECH di cui vi abbiamo parlato più volte nella vicenda del “mascherina gate”, ovvero delle mascherine che la Regione Lazione ha acquistato dall’“altra” che si chiama ECOTECH e che non sono mai arrivate nonostante un acconto di 11 milioni di euro (cliccate qui per l’ultimo servizio di martedì scorso di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti).



Rinalducci ha mandato a Iene.it il video appello che vedete sopra: “Abbiamo avuto anche delle disdette di contratti, da parte di persone che non hanno avuto il coraggio di chiamarci e capire se eravamo noi o no quelli coinvolti nella vicenda delle mascherine ”.



Perché sta accadendo tutto questo? Lo spiega ancora Rinalducci: “Siamo i primi a comparire con questo nome nei motori di ricerca e abbiamo una sede distaccata per ogni regione. È abbastanza facile quindi che alcuni clienti attuali, e soprattutto i futuri, possano associarci alla vicenda che sta avendo grande eco nell’opinione pubblica italiana. Tutto questo ci sta causando danni inestimabili, a livello di reputazione digitale e anche di fatturato. Quindi voglio ribadirlo ancora una volta: noi siamo la EcoTech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l. e abbiamo sede a Perugia. Non c’entriamo assolutamente nulla con quell’altra azienda, che si chiama ECOTECH S.r.l.”.



Una storia di omonimia che ricorda un po' quello che è successo e che vi abbiamo raccontato con una ditta di trasporti a conduzione familiare, che si era trovata a dover rispondere di una presunta truffa operata da una ditta omonima, ancora una volta nell’ambito delle mascherine.