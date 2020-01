News | Elena Fanchini sconfigge il cancro e torna sugli sci | VIDEO La sciatrice alpina della nazionale italiana, torna gloriosa sugli sci dopo aver vinto il cancro all’intestino e l’infortunio alla tibia. Inizia una nuova avventura, anche se “da turista”, dice Elena. La sciatrice torna sulle piste di casa e non si dà per vinta. Noi l’abbiamo conosciuta nell’intervista di Nicolò De Devitiis

"Il mio regalo più bello", ha scritto su Instagram Elena Fanchini, la 34enne sciatrice azzurra vicecampione del mondo di discesa libera. Elena è stata ferma per quasi due anni prima per un cancro all’intestino e poi per una frattura alla tibia.

Elena Fanchini è ritornata sugli sci partendo proprio dalle piste di casa a Montecampione e ha immortalato questo momento pieno di gioia con una foto su Instagram: “Per adesso da turista, ma la parola ritiro non è contemplata dal mio dizionario”, ha detto la sciatrice.

Di Elena Fanchini vi abbiamo parlato con Nicolò De Devitiis nell’intervista che potete rivedere qui sopra. La Iena l’ha incontrata a casa sua e con il suo sorriso, la sciatrice ci ha raccontato la rinuncia alle gare, la battaglia, le operazioni, la chemioterapia, le sofferenze e gli allenamenti, nonostante tutto.

“Ho iniziato a pregare, il Signore mi ha ascoltato”, ha detto Elena. E fu così che dopo 13 mesi dall’incidente, Elena è pronta a conquistare la pista da sci con lo stesso ottimismo e tenacia di prima.