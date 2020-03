News | Emergenza migranti: tra i disperati di Lesbo in fuga verso l'Europa | VIDEO Oltre 120mila disperati, in fuga dalla guerra in Siria e dalla povertà, si stanno dirigendo verso il confine greco, dopo che la Turchia di Erdogan ha riaperto le sue frontiere. In 20mila si ammassano a Lesbo: giovedì a Le Iene Alice Martinelli ci mostrerà le loro drammatiche testimonianze

“Tutte queste persone che vedete qui accanto a me, afghani e siriani, si stanno preparando per passare la terza notte qui, all’addiaccio, con i fuochi e le coperte”. Alice Martinelli, nel servizio che vedrete giovedì sera a Le Iene su Italia 1 dalle 21.20, è volata sull’isola di Lesbo, in Grecia, per raccontarci il riaccendersi drammatico dell’emergenza migranti.

Pochi giorni fa il governo turco, anche in conseguenza dell’andamento del suo impegno militare in Siria, aveva annunciato la volontà di riaprire il proprio confine ai migranti in fuga verso l’Europa.

In poche ore migliaia di persone hanno attraversato lo stretto braccio di mare tra Turchia e Grecia e ora si affollano nelle isole come Lesbo, dove un bimbo di sei anni è morto affogato nelle scorse ore. Un vero dramma umanitario, che Alice Martinelli ci racconterà anche attraverso le drammatiche testimonianze dei migranti in viaggio verso l’Europa. Non perdere il servizio in onda giovedì sera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.20