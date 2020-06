News | Esorcismi a luci rosse, il prete torna a dire messa accolto dai fedeli | VIDEO I suoi esorcismi tanto equivoci da sembrare a luci rosse hanno fatto un gran parlare. Tanto che il vescovo ha consigliato qualche giorno di pausa a un sacerdote di Pistoia. A poche ore dalla messa in onda del servizio di Andrea Agresti, il prete è tornato tra i fedeli

Il sacerdote di quegli esorcismi tanto equivoci da sembrare a tratti a luci rosse torna a dire messa accolto dai fedeli in provincia di Pistoia. La novità arriva proprio nelle ore in cui vi abbiamo mostrato questa sua pratica, come dimostrato nel servizio di Andrea Agresti che potete vedere qui sopra.

A quanto pare sono già finiti “i giorni di riposo lontano dai riflettori” che il vescovo Fausto Tardelli aveva consigliato al prete. Nelle scorse ore è tornato a dire messa nella sua parrocchia.

“Non vorrei parlare delle notizie false di cui sono stato oggetto. I miei erano solo gesti per fare del bene, non avevano altro senso”, ha detto il sacerdote facendo forse riferimento a quelle che sembravano a tutti gli effetti palpate intime. Tutto ha avuto inizio quando Renato, il nostro complice, assieme alla moglie, che in realtà è una collaboratrice dell’agenzia di investigazione in cui lavorano, sono andati dal sacerdote per parlare di uno strano rituale ricevuto da don Filippo. Un altro prete ribattezzato come “prete smanaccione” perché dice di curare i malefici del demonio con la masturbazione (come potete vedere in quest’altro servizio di Andrea Agresti, clicca qui).

“È schifoso tutto questo”, ha commentato il sacerdote di Pistoia che si rende subito disponibile per un esorcismo. Don Filippo smanaccione ha iniziato scacciando il demonio dal pene di Renato, per questo lo ha masturbato. Poi il suo membro diventando “satanico” si sarebbe infilato nel ventre di Elena. Così il prete nel suo esorcismo tenta di scacciare il demonio: “Apri la bocca, non avere paura”, dice alla donna. Prima le soffia nelle orecchie, poi in bocca. Continua a tastare Elena alla ricerca del demonio. “È qui? O qui?”, le chiede. “È fatta anche sul sesso perché lui era un porcone. L’era un porcone, un porcone! Fatta sul sesso, esci da qui”, urla tastando le parti intime della donna.

Questo strano rituale è tutto documentato nei video registrati dalla coppia e che vi abbiamo mostrato nel servizio di Andrea Agresti. La Iena è poi andata a chiedere spiegazione di alcuni passaggi delle sue benedizioni. “Senti il mio avvocato, non ne voglio parlare”, gli risponde il sacerdote. “Ho soffiato sull’orecchio della signora dicendo: ‘Spiritus dominus scendo su di te’. È semplicemente una benedizione, non ho toccato niente! Non le ho dato un bacio. Questa è mistificazione”.

Dopo qualche giorno di pausa il prete è tornato a dire messa. Ad accoglierlo ci sono stati i suoi fedeli: “Che lo Spirito Santo lo guidi e gli faccia mantenere la pace che ha adesso”, hanno detto. Basta non parlare di esorcismi, prima che gli parta di nuovo l’ormone!