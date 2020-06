News | Esorcismi a luci rosse: don Paolo si dimette da parroco | VIDEO Andrea Agresti ci aveva mostrato gli strani riti di esorcismo praticati dal parroco 75enne di Pistoia, che doveva liberare Renato e sua moglie dal demonio, impossessatosi dei due dopo che un altro prete, Don Filippo, aveva masturbato l’uomo. Dopo qualche giorno di riposo il prete era tornato a dir messa ma adesso ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni al vescovo di Pistoia

Don Paolo, il parroco dell’Immacolata di cui ci ha raccontato Andrea Agresti, ha annunciato di avere rassegnato le sue dimissioni nelle mani del vescovo di Pistoia. Lo avevamo visto, nel servizio che vedete sopra, nel corso di un esorcismo molto particolare, fatto di strani riti e “toccatine” alla moglie dell’uomo che doveva liberare da Satana. Era appena tornato a dir messa, dopo alcuni “giorni di riposo lontano dai riflettori”, che il vescovo Fausto Tardelli gli aveva consigliato.

Lo stesso vescovo, dopo la messa in onda del servizio, si era affrettato a dire: “Pur non avendo ragione di mettere in dubbio la rettitudine di don Palazzi fin qui dimostrata, come possono attestare tutti coloro che lo conoscono, da quanto si vede nel filmato delle Iene, e per come lo si vede, risultano gesti, parole e ritualità che, o non sono opportuni o non consentiti nelle semplici benedizioni quale doveva essere quella praticata da don Paolo, oppure, molto peggio, discutibili, assolutamente fuori da quanto indicato dalla chiesa e non accettabili in alcun modo. Tra l’altro preme precisare che don Paolo non è mai stato autorizzato a compiere esorcismi ma solo benedizioni, secondo il Benedizionale approvato dalla Chiesa".

Tutto ha avuto inizio quando Renato, il nostro complice, assieme alla moglie, che in realtà è una collaboratrice dell’agenzia di investigazione in cui lavorano, sono andati dal sacerdote per parlare di uno strano rituale ricevuto da don Filippo, una nostra vecchia conoscenza e da noi ribattezzato come “prete smanaccione” perché dice di curare i malefici del demonio con la masturbazione (come potete vedere in quest’altro servizio di Andrea Agresti, clicca qui).

Don Paolo, a proposito del suo “collega”, non aveva avuto dubbi: “È schifoso tutto questo”. E così si era messo a disposizione della coppia, perché Satana, attraverso l’esorcismo a Renato, era entrato nella moglie Elena attraverso il suo pene. E allora don Paolo, sempre ripreso da una telecamera nascosta, rivolge le sue attenzioni alla donna: “Apri la bocca, non avere paura”, le dice. Prima le soffia nelle orecchie, poi in bocca. Continua a tastare Elena alla ricerca del demonio. “È qui? O qui?”, le chiede. “È fatta anche sul sesso perché lui era un porcone. L’era un porcone, un porcone! Fatta sul sesso, esci da qui”, urla tastando la donna.

Quando Andrea Agresti era andato a chiedere spiegazione di alcuni passaggi delle sue benedizioni, don Paolo aveva risposto così:”Senti il mio avvocato, non ne voglio parlare. Ho soffiato sull’orecchio della signora dicendo: ‘Spiritus dominus scendo su di te’. È semplicemente una benedizione, non ho toccato niente! Non le ho dato un bacio. Questa è mistificazione”. Dopo qualche giorno di pausa il prete era tornato a dire messa ma adesso, a sorpresa, arrivano le dimissioni consegnate direttamente nelle mani del vescovo.