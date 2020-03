News | Eva Grimaldi: sua moglie Imma Battaglia a letto con una suora? Lo scherzo de Le Iene | VIDEO Eva Grimaldi è felicemente sposata con Imma Battaglia. Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno deciso di mettere a dura prova l’amore tra le due facendo mettere lo zampino a una suora

Cosa ci fa Eva Grimaldi in lacrime tra le braccia di due chierichetti? E soprattutto: perché sua moglie Imma Battaglia è finita a letto con una suora? È tutto uno scherzo de Le Iene per testare se il loro amore è davvero in sintonia.



Sarà proprio Imma ad aiutarci in questo. Lei porta Eva in un ristorante di Roma. E da qui inizia a raccontarle di uno strano gruppetto di suore incrociate per strada. Le parla di un volantino (in cui c’è il nostro zampino) che le hanno lasciato con scritte frasi come “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima”, e ancora “Quando l’amore viene il campanello suonerà”.

Poche ore dopo la loro preghiera preferita “quando l’amore viene il campanello suonerà” si avvera. E alla loro porta si presenta una suora molto bella e giovanissima. Suor Elisa è molto particolare con la sua collana arancione e un profumo molto penetrante. Insieme a lei Eva e Imma si mettono a pregare in cerchio.

La Grimaldi è in estasi! Ma il giorno dopo qualcosa la mette in crisi. Rientrando a casa nota il letto in disordine e una collana sbucare da sotto le coperte. È proprio quella che indossava suor Elena, la sera prima. Eva si trasforma in un vero detective e chiede spiegazioni a Imma che si rivela molto evasiva. Eva la aspetta al varco a casa: “Credi che sia stata a letto con la suora?”, le chiede Imma. Ma a Eva non torna questa storia del letto sfatto, della colonna e di tutto quel profumo per casa.

Passa un altro giorno e la Grimaldi si ritrova di fronte al suo destino: rientra a casa e ritrova la sua Imma a letto con Suor Elisa. Eva scappa via in lacrime e fuori casa trova i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis vestiti da chierichetti. È il momento di dirle che è tutto uno scherzo de Le Iene!