News | Falsi invalidi, la fabbrica di certificati in Sicilia tra Terrasini e Partinico | VIDEO Un sistema ben organizzato per far avere la pensione d’invalidità a persone che non ne hanno diritto: su questo sta indagando la Guardia di Finanza. Un’inchiesta partita da un marito tradito e che ha denunciato la moglie. Il nostro Ismaele La Vardera è andato a parlare con questi (presunti) furbetti

Ciechi che ci vedono benissimo, infermi che si alzano e camminano. Sembrano episodi evangelici e invece siamo nel palermitano, dove la Guardia di Finanza sta indagando su una presunta fabbrica di falsi invalidi che avrebbe garantito laute pensioni d’invalidità a persone che invalide non lo sarebbero affatto.

Il meccanismo, secondo gli inquirenti, era questo: alcuni medici compiacenti attestavano – falsamente – l’invalidità di chi ne faceva richiesta. Sarebbero perfino arrivati al punto di spiegare a queste persone come ingannare i dottori dell’Inps durante le visite domiciliari di verifica. Eh sì, perché i medici sotto indagine avrebbero certificato che i loro pazienti erano così malati da non potersi presentare alle visite, ma era i dottori dell’istituto ad andare da loro.

E non basta: sembra anche che all’interno della commissione ci fosse qualcuno di compiacente a questa organizzazione. A capo della struttura ci sarebbero due persone che avrebbero messo in piedi questo sistema in cambio di denaro: ci avrebbero guadagnato oltre 800mila euro! Vi ricordiamo comunque che si parla di una indagine e non di condanne. Un’indagine che è partita in un modo incredibile: un uomo, per vendicarsi del tradimento della moglie, la denuncia. E da lì, da quella pensione che sarebbe illegittima, parte tutta l’inchiesta.

Il nostro Ismaele La Vardera è andato a parlare con alcune delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte in questa inchiesta: potete vedere le loro risposte nel servizio qui sopra.