Fase 2, Vissani: “Col plexiglass non riapro, ma il delivery è una stronzata” | VIDEO

“Con plexiglass e mascherine non voglio aprire. Cosa si va a fare al ristorante? Meglio mangiare a casa e poi trombare”. Secondo Gianfranco Vissani l’esperienza di mangiare al ristorante nel mezzo delle restrizioni per il coronavirus potrebbe non essere allettante per tutti. “Meglio restare chiusi”, ha spiegato a Giulia Innocenzi nell'ultima puntata di Iene.it, in esclusiva digital tutti i martedì alle 20.30.

Organizzare il business plan della riapertura di un ristorante dopo la fase 1, secondo il cuoco sarà molto complicato: “Come fai a organizzarti per assumere il personale? Chi ci dice che da domani i ristoranti saranno tutti pieni? I turisti ci saranno il giorno dopo l’apertura?”. E proprio sul turismo esprime tutto il suo pessimismo: “Questa estate il turismo sarà zero. La gente ha paura”.

Ovviamente questo discorso non si applica in egual misura a tutte le realtà della ristorazione. “Il mio ristorante in Umbria ha ampi spazi, lì la riapertura sarà più facile. Ma i locali delle città hanno metrature ridotte, come fai a mantenere le distanze e rientrare nei costi?”. Vissani ci tiene a fare anche un’altra precisazione: “Il delivery è una stronzata. Va bene per una tavola calda, non per un ristorante. Dovremmo ricordare che l’Italia non è Milano".

Per affrontare questa situazione di incertezza e di crisi l’aiuto che lo Stato ha dato finora non sarebbe sufficiente. O peggio sarebbe in ritardo: “Non si sa quando pagheranno la cassa integrazione”. Vissani invita anche a guardare oltre i ristoratori: “I piccoli produttori sono i gioielli d’Italia. È a loro che dovremmo ridare vita”.

