News | Felicitas di Donnavventura bloccata in Argentina: “Fateci tornare in Italia” | VIDEO La 26enne Felicitas Keegan, che da 17 anni vive in Italia, dove ha partecipato al programma Donnavventura, ci ha mandato questo video dall’Argentina dove è bloccata con la sua famiglia dal mese di marzo: ”Non ci sono voli di rientro per l’Italia, vogliamo tornare a lavorare”. Ecco la sua storia

“Io e la mia intera famiglia, fatta esclusione per uno dei miei fratelli, siamo bloccati in Argentina da marzo, vogliamo tornare nella nostra Italia, dove viviamo e lavoriamo”. A parlare, nel video che vedete sopra, è Felicitas Keegan, 26 anni e un passato in televisione a Donnavventura. La giovane Felicitas è argentina ma bresciana d’adozione perché vive nel nostro Paese da oltre 17 anni.

A Iene.it racconta l’odissea della sua famiglia: “A marzo, quando è scoppiata a livello mondiale la pandemia di coronavirus, ci trovavamo qui in Argentina, che è il nostro paese d’origine. Qui siamo ancora in fase 1 e gli spostamenti sono strettamente limitati”. L’Argentina sta vivendo in queste settimane il dramma che è quello di tutto il Sudamerica, che conta in totale ben 60mila decessi e si è trasformato in un epicentro della pandemia.

“Le autorità argentine possono solo darci eventualmente un lasciapassare per l’aeroporto, ma il punto è un altro”, racconta Felicitas. “Non ci sono al momento voli programmati di rimpatrio per l’Italia. Le uniche due volte in questi mesi che sembrava ci fossero, ci hanno avvertiti un giorno prima e quando abbiamo provato a comprare i biglietti erano ovviamente già terminati. L’altro giorno mio fratello ha chiamato una compagnia aerea italiana, che gli aveva parlato di un volo programmato Buenos Aires - Roma ma il consolato italiano ha smentito categoricamente. Di fatto è come se fossimo prigionieri nella nostra amata Argentina e vorremmo tornare in Italia, per studiare e per lavorare. Le autorità ci dicono che c’è una lunga lista d’attesa, però non c’è modo di sapere a che punto della lista siamo.”

Poco dopo avere registrato per noi questo video, c’è stato un piccolo inaspettato sviluppo. “Avevamo sentito il consolato, spiegando che avremmo contattato Le Iene e poco dopo siamo stati richiamati dal Console Generale in persona. Non ce lo aspettavamo davvero ma casualmente, proprio oggi, sono saltate fuori delle date di un possibile rientro in Italia, date che però non sono ancora state confermate. Siamo contenti di questa telefonata del Console Generale, ma al momento nulla è cambiato per la mia famiglia”.

Più volte abbiamo raccontato con Iene.it di italiani bloccati dal Covid in diversi paesi del mondo. Come i 200 ragazzi che lavoravano al parco Disney World a Orlando, negli Stati Uniti, o i turisti bloccati a Cuba e in Cambogia . O ancora l’avventuroso ritorno a casa, dalla Spagna, di Giorgia, la studentessa veneta che abbiamo seguito nel viaggio di ritorno in treno e auto attraverso il suo video. Ora arriva la storia di Felicitas Keegan, che cerca di tornare a casa insieme alla sua famiglia: una vicenda che continueremo a seguire, come abbiamo sempre fatto con tutte le altre, fino al ritorno in Italia.