News | Il fenomeno dirette Instagram durante la quarantena | VIDEO Le dirette Instagram spopolano durante questo periodo di quarantena. I personaggi famosi si esibiscono nei salotti delle loro case con tanto di sigle, ospiti, scalette e tutorial tutto direttamente dal loro telefonino. Ma si tratta di un fenomeno passeggero o sarà il futuro dell’intrattenimento? Nicolò De Devitiis lo ha chiesto a diversi espetti del settore

In questi giorni di reclusione forzata spopolano le dirette Instagram. Oramai, l’intrattenimento si è spostato sui nostri smartphone e a farle sono proprio tutti: dal dilettante che dà consigli di makeup a Madonna che dà lezioni di canto. Alcuni, addirittura ne fanno quasi un programma con tanto di sigla, scaletta e ospiti. Un po’ come “Orchite show” di Fabio Volo, che oltre ai collegamenti e alle interviste, propone ricette di panetteria. O come “Jova house party”: una diretta di ben 5 ore di Jovanotti all’insegna della musica e delle risate in compagnia di svariati ospiti. Ma non è finita qui: addirittura il Papa ha trasmesso la messa di Pasqua su Instagram, direttamente da piazza San Pietro deserta.

A volte, la diretta diventa subito una chiacchiera tra amici: come è successo a Totti e Cannavaro. “France mi fa male la gamba ancora” ha commentato ironicamente Balotelli in una diretta dei due calciatori. E la notizia è stata pure ripresa dai giornali!

Sorge spontanea una domanda: è solo un fenomeno passeggero o sarà il futuro dell’intrattenimento? “Penso sia come la margarina quando mancava il burro, sono le cose che si fanno quando non si possono fare quelle che si vorrebbero fare” ci dice Enrico Mentana in videochiamata. “Non si dice ‘sto’ su Instagram’ ma ‘sono’ su Instagram, ti dà un’identità” commenta Maurizio Caverzan, giornalista e critico in tv.

E in questo particolare momento dove non possiamo uscire, vedere degli amici, andare al bar o fare due chiacchiere al parco con qualcuno, la comunicazione manca tantissimo. “La parola fondamentale di internet infatti qual è? Comunità, quella che ci manca adesso. La rete è il nostro nuovo focolare” commenta Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia.

E non è l’unico a pensarla così. “Il Covid è stata la forma di digitalizzazione più incredibile che ci sia mai stata in Italia” sostiene l’esperto di imprenditoria digitale Marco Montemagno. E non solo, queste dirette funzionano proprio perché in milioni di persone le seguono direttamente da casa loro, per sentirsi un po’ meno sole. “Pascal dice che l’infelicità dell’uomo dipende dalla sua incapacità di stare a riposo in una stanza” aggiunge Caverzan.

E infatti ne hanno inventate di ogni: Alex Britti con le lezioni di chitarra, Miley Cirus e la sua rubrica, gli allenamenti di Cristiano Ronaldo e anche band sciolte che ritornano in campo, come Robbie Williams che si riunisce ai Take That solo per una diretta su Instagram.

Ma perché tutti questi personaggi così famosi sentono il bisogno di esibirsi nei salotti di casa propria? Lo chiediamo a Mara Maionchi: “Io credo faccia parte dei nostri tempi l’essere sempre presenti …una rottura di balle!”. Secondo Mentana poi “non è vero che questi personaggi così famosi non hanno l’horror vacui, ce l’hanno, di non sentire il feedback del pubblico”.

Insomma, sono davvero tanti i modi in cui questi personaggi intrattengono il pubblico. Chris Martin dei Coldplay si improvvisa judge box per i suoi follower, così come Bono Vox degli U2. E c’è anche chi, adattandosi ai tempi, fa il motomondiale direttamente da casa come Valentino Rossi. Davvero, di tutto e di più.

“La cosa più appagante per un sacco di gente è farsi i cazzi degli altri” ci dice senza mezzi termini Peppi Nocera, autore di X-Factor. Ma farsi vedere sciatti in casa propria avvicina il pubblico o toglie il fascino e crea delle crepe?”. “Non credo che tolga il fascino ma, anzi credo, aggiunga umanità” ci risponde Matteo Grandi, autore televisivo. “È il momento in cui vedi chi sono i personaggi veramente capaci, con talento. Senza autori e studio si vede chi vale davvero” aggiunge Montemagno.

C’è anche però chi la vede in modo diverso. C’è chi pensa che questa situazione abbia eliminato la cultura della celebrità. “Quando arrivano questi tempi brutti in realtà le persone famose iniziano a starti sul c***” sostiene il fondatore di Dagospia, “Un personaggio famoso si lamenta che per colpa della quarantena non può raggiungere la spiaggia dalla sua villa…ma vaffan****” dice senza mezzi termini. “Il ricco che dice ‘io resto a casa’ mi sta sul cazzo” chiosa Vittorio Sgarbi.

Sul web c’è anche chi ama condividere, come la famosa coppia The Ferragnez. Da una diretta registrata dal profilo di Fedez, infatti, con l’aiuto di Chiara Ferragni, i due hanno regalato al vicinato un concerto live di Andrea Bocelli. Con tanto di mixer e mega casse.

Ma cosa spinge realmente ad essere in diretta con appuntamenti fissi lo chiediamo a Jo Squillo, una delle regine delle dirette Instagram di questo periodo. “Dopo aver perso entrambi i genitori in un mese e aver provato un grande dolore, ho sentito la necessità di far asciugare a tutti le lacrime per rinascere e ricostruire il mondo”. Ma non tutti la pensano cosi. “Cambierà tutto un c****, la gente riprenderà a vivere con più forza di prima. Quando verranno fuori tutti i buchi finanziari delle persone, e neanche una lira dal governo, Conte cade” dice sicuro Vittorio Sgarbi.

Se su tanti aspetti gli esperti che abbiamo sentito sembrano avere pareri diversi ma su una cosa sono tutti d’accordo: Instagram non sostituirà la televisione.“Sono tutte cose instant queste dei social e come arrivano passano” commenta Nocera, autore di X-Factor. La pensa così anche Mentana che alla nostra domanda risponde sicuro: “Quando torneremo alla normalità, sono sicuro che nessuno ricorrerà più a questo tipi di spettacolo”.