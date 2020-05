News | L'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC sboccia online per le donne colpite da cancro L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna per la Festa della Mamma. Per la prima volta si potrà ricevere direttamente a casa ordinandola online su airc.it

Con questo fiore potremo abbracciare tutte le mamme anche stando lontani e sostenere il lavoro dei 5.300 ricercatori AIRC impegnati a rendere i tumori che colpiscono le donne sempre più curabili. La ricerca è una preziosa alleata per tutte le donne come testimoniano i risultati raggiunti per la cura del tumore al seno nell’87% dei casi.

Possiamo ordinare subito la nostra Azalea della Ricerca su airc.it

Per sostenere ora il lavoro dei ricercatori AIRC chiama il 45521 da telefono fisso per donare 5 o 10 euro o mandiamo uno o più SMS sempre al 45521 per donare 2 euro!

Facciamolo subito perché il cancro non aspetta!