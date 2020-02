News | Filippo Roma aggredito alla manifestazione del M5s | VIDEO La Iena era in piazza a Roma per realizzare un nuovo servizio durante la manifestazione dei 5 Stelle, quando è stato aggredito verbalmente da alcuni manifestanti e costretto ad allontanarsi. Vi racconteremo tutto nella nuova puntata de Le Iene, giovedì dalle 21.20 su Italia 1

Ancora una aggressione dei militanti del M5s contro il nostro Filippo Roma: la Iena era nella Capitale alla manifestazione del Movimento contro i vitalizi per realizzare un servizio, quando è stato pesantemente insultato da alcune delle persone presenti e costretto poco dopo ad allontanarsi dall’evento. Qui sopra potete vedere alcune immagini di quei momenti.



Qualche ora dopo l’accaduto, il Movimento 5 stelle ha rilasciato una nota in cui si legga: "Le piazze del Movimento sono e devono essere pacifiche, per altro non c'è spazio. I giornalisti hanno il diritto di svolgere la loro professione in piena libertà".



Non perdetevi il nuovo servizio di Filippo Roma con anche tutte le immagini dell’aggressione giovedì dalle 21.20 su Italia 1, nella nuova puntata de Le Iene.