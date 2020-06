News |

Fine vita: la storia di Davide Trentini morto solo in Svizzera | VIDEO

Davide Trentini, 53 anni, è uno dei tanti italiani che è morto in Svizzera lontano dal suo Paese e dalla sua famiglia. Dal 1993 viveva con la sclerosi multipla che l’ha costretto a letto con dolori lancinanti e continui. Giulio Golia racconta la sua storia con Marco Cappato e Mina Welby che sono stati al suo fianco lottando per un fine vita davvero per tutti