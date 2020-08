News | Coronavirus, le lodi dall'America e dove sono i nuovi focolai in Italia Anche la Cnn dopo il New York Times loda il modello Italia nella lotta al Covid. L’attenzione si concentra ora sui nuovi focolai: ecco dove sono nel nostro paese (con un consiglio: cautela soprattutto per i ragazzi quando si va e si torna da una vacanza all’estero)

Dopo un’editoriale del New York Times (“Perché l’America di Trump non può essere come l’Italia?”), arriva oggi anche un articolo della Cnn a lodare il modello Italia nella lotta al coronavirus (“I più grandi paesi europei assistono a un’ondata di Covid, non questo”).



I numeri dei contagi italiani certo sono in ripresa ma a livelli fortunatamente per ora non confrontabili con le migliaia di Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, solo per citare appunto le nazioni più grandi. Una delle nuove chiavi e frontiere potrebbe essere la capacità di individuare e contenere i focolai di Covid.



Ecco l’elenco con il numero dei contagiati e le caratteristiche di quelli in Italia, diviso per regioni e poi per singole località. I casi singoli naturalmente continuano, qui si evidenziano quelli multipli, legati soprattutto a rientri dall’estero, centri d’accoglienza per migranti, lavoro a stretto contatto, “movida” e contagi familiari. I casi registrano in genere in Italia come nel mondo una crescita tra i giovani (negli Stati Uniti nelle ultime settimane di luglio ci sono stati quasi 100mila bambini contagiati) e degli asintomatici.



VENETO

Treviso: 257. Ospiti e operatori in un’ex caserma usata come centro d’accoglienza per migranti.

Padova, Vicenza e Verona: 90. Comitiva di studenti rientrati dalla Croazia.



LOMBARDIA

Rodigo (Mantova): 130. In un’azienda agricola e tra i braccianti addetti alla raccolta.



PIEMONTE

Vercelli: 37. Giovani dominicani che frequentavano una discoteca.

Cuneo: 17. Cinque ragazzi rientrati dalla Croazia più 12 positivi tra i loro contatti.



LIGURIA

Savona: 29. Clienti e personale di un sushi bar.



TOSCANA

Carrara: 21. Nella maggioranza nigeriani in un centro d’accoglienza.

Barga (Lucca): 5. Una famiglia in isolamento.

Borgo San Lorenzo (Firenze): 4. C’è anche una parrucchiera: test su 70 persone.

Arezzo: 12. Ragazzi di ritorno da una vacanza a Corfù in Grecia.



MARCHE

Montecopiolo (Pesaro): 20. Dopo una cena di ex compagni di classe. Test su 170 persone.



UMBRIA

Assisi: 18. Frati francescani novizi di un convento vicino alla Basilica di San Francesco.



LAZIO

Roma: 8. Ragazzi rientrati da Malta.



PUGLIA

Lecce: 9. Una famiglia di 4 persone. Cinque ragazzi di ritorno da una vacanza in Grecia.



CALABRIA

Cosenza: 9. Una famiglia: una bimba ricoverata per un intervento e poi i parenti.



SICILIA

PERGUSA (Enna): 21. In maggioranza cingalesi in un centro di accoglienza per migranti.