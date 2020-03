News | “Grazie Iene, ora Francesco può iniziare la riabilitazione!” | VIDEO Dopo l’appello a Iene.it della moglie del 35enne reso tetraplegico da un’encefalomielite e bloccato in ospedale per l’emergenza coronavirus senza le cure vitali per lui, Francesca ci dà una bellissima notizia: “Mio marito da domani inizia la riabilitazione, grazie Iene!” ​​​​​​

“Mio marito da domani inizia la riabilitazione!”. Arriva una gran bella notizia per Francesco, il ragazzo di 35 anni immobilizzato da Natale al Monaldi di Napoli per una grave malattia e ora nell’impossibilità di fare la riabilitazione vitale per lui a causa dell’emergenza coronavirus.



La annuncia qui sopra in un nuovo video proprio la moglie Francesca, che solo tre giorni fa attraverso Iene.it aveva rivolto un accorato appello affinché il marito potesse ricevere in un’altra struttura le cure per lui vitali: “Dopo il video de Le Iene si è mosso qualcosa e Francesco è stato trasferito al centro Maugeri di Telese. Domani inizierà le terapie. Volevo ringraziare tutti quelli che si sono attivati in privato e attraverso le Iene, che sono le migliori! Vi terremo aggiornati”.

Francesco Merola, un ragazzo casertano di 35 anni, dopo un malore in palestra era stato ricoverato con urgenza a Napoli: un batterio gli aveva colpito il midollo spinale e l’encefalomielite in pochissime ore lo aveva reso tetraplegico. Era bloccato al Monaldi di Napoli, perché nessuna struttura riabilitativa poteva accoglierlo vista l’ermergenza sanitaria dovuta all’epidemia da coronavirus.

Ci avete scritto in tantissimi, proponendovi di andare a fargli riabilitazione in ospedale e di cercare per lui una struttura adatta. Ora Francesco può riprendere a curarsi, nella speranza di tornare quanto prima dalle sue tre bimbe di dodici, sette e tre anni. In bocca al lupo Francesco e grazie ancora a voi, pubblico meraviglioso de Le Iene!