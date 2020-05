News | Il nostro Gaston Zama querela uno dei complottisti del Covid19 intervistato nel suo servizio | VIDEO Prima una shit storm, poi insulti e minacce sempre più pesanti. Il nostro Gaston Zama si è visto costretto a denunciare uno dei complottisti del Covid19 di cui ha raccontato le sue teorie nel suo ultimo servizio de Le Iene

Ancora prima della puntata di martedì, i complottisti del COVID19 hanno colpito con una tempesta di insulti il nostro Gaston Zama. Dopo la messa in onda del suo servizio che potete vedere qui sopra, sono passati a minacce sempre più forti. Così è stato costretto a denunciare "Il Greg", uno dei complottisti.

“Ragazzi ho appena dato mandato di querelare questa persona qui e vi spiego il perché. Nel mio servizio mi sono concentrato in particolare su una delle mille tesi strampalate che girano di questi tempi, ovvero quella che mette in correlazione il COVID19 con il 5G. Prima della messa in onda, quando ho comunicato sui social che avrei affrontato quell'argomento/quel complotto, sono stato subito colpito da una “shit storm” - una tempesta di insulti, minacce e quant'altro che si è poi amplificata dopo la messa in onda del servizio. Nulla di drammatico eh, ci mancherebbe altro, però con il passare delle ore gli insulti sono diventati sempre più infamanti, motivo per cui querelo questa persona che tra le altre cose in un suo filmato caricato su youtube mi definisce “un criminale”. Spero di cuore che sia la prima e ultima querela della mia vita nei confronti di qualcuno. Ancora una volta ci tengo davvero a ringraziare tutte quelle persone che mi stanno scrivendo dei bellissimi messaggi, non era scontato anche perché ovviamente i problemi sono altri, sia ben chiaro! Però non nego che questi vostri messaggi d'affetto nei miei confronti mi facciano davvero piacere. Scusate il messaggio prolisso ma ci tenevo, ora perdonatemi ma scappo in cucina 'a scolare la rana'”.