Gianluca Vacchi: “Mirko Scarcella non è il mio creatore”. L'intervista sul “guru” di Instagram | VIDEO

Lunedì 12 ottobre Gaston Zama tornerà a parlarvi di Mirko Scarcella in uno Speciale completamente dedicato al “guru” di Instagram. Abbiamo cercato risposte direttamente da personaggi del calibro di Kim Kardashian, Taylor Swift e il presidente americano Donald Trump. Gaston Zama ha posto loro la stessa semplice, monolitica, domanda: “Do you know Mirko Scarcella?”. Nello Speciale di Lunedì 12 avrete le risposte a questa e tante altre domande.

“Io sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto”, ci racconta Gianluca Vacchi nell’anteprima dell’intervista che potete vedere qui sopra. “Poi però l’idea che lui usi il mio nome per fare delle cose che non sono eticamente corrette… allora forse è meglio che parli". Vacchi ci racconta di aver effettivamente lavorato con Scarcella: “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie”. Erano anche amici? “Io divento amico della gente con cui lavoro. E mi ricordo anche di averlo difeso moltissime volte da chi magari era un po’ più scettico di me all’inizio”. Perché a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio? “In realtà non decide di lasciarmi ma sono io che decido di salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”.

Lunedì 12 ottobre dalle 21:10 su Italia1 non perdetevi lo Speciale Le Iene su Mirko Scarcella.