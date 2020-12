News | di Matteo Gamba |

Giornata mondiale contro l'Aids, Andrea: “Io discriminato dall'assicurazione”

“In tempi di Covid mi sono chiesto: che succede se mi ammalo e muoio? Volevo farmi un’assicurazione sulla vita per questo ma mi è stato impedito da alcune compagnie perché sono sieropositivo”. Andrea ci ha contattato per raccontarci per la Giornata mondiale contro l’Aids quello che gli è successo nel weekend