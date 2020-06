Tanti auguri Giulio Golia!

esclusiva web

Il parco della Madonnetta, nel X Municipio di Roma, quello di Ostia, è uno dei più grandi ed è in stato di abbandono: alberi non curati, vandali che danneggiano le strutture, sporcizia ovunque. “Una situazione catastrofica”, dice a Iene.it un abitante della zona. E nonostante una delibera di iniziativa popolare firmata da 12mila persone, la zona rimane in stato di degrado