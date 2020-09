News | De Luca indagato: ha favorito i suoi quattro autisti? | VIDEO La Procura indaga sul governatore della Campania, ricandidato alle prossime elezioni del 20-21 settembre, per falso e truffa: i suoi 4 autisti sarebbero stati assunti in Regione con un ruolo per cui non avrebbero i requisiti. Nel 2015 Paolo Calabresi aveva beccato Vincenzo De Luca sull'auto blu mentre percorreva una strada contromano per arrivare prima a casa. Le indagini sono partite proprio da un incidente contromano nel 2017

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca sarebbe indagato per falso e truffa: avrebbe favorito i suoi 4 autisti personali, assumendoli in Regione nello staff delle relazioni istituzionali anche se privi dei requisiti necessari. Noi de Le Iene vi abbiamo raccontato nel 2015 di alcune "brutte abitudini" nell’uso dell’auto blu nel servizio di Paolo Calabresi che potete rivedere qui sopra.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è ricandidato per le elezioni regionali del 20-21 settembre. Le indagini di oggi sono partite proprio da un incidente stradale del 2017 in cui uno dei sui quattro autisti di De Luca ha investito con l’auto di servizio, proprio mentre guidava contromano, una giovane in scooter.

Le indagini, a partire dall’incidente contro lo scooter, avrebbero verificato anomalie nel ruolo assegnato in Regione agli autisti che avrebbe garantito loro un’indennità di 4.600 euro lordi l’anno. La procura, che a quanto risulta aveva già convocato mesi fa De Luca ottenendo la sua versione dei fatti, ora si appresta a chiudere le indagini per le quali non sarebbe esclusa l’ipotesi di archiviazione. Noi de Le Iene avevamo beccato nel 2015 De Luca sull’auto blu, con uno dei suoi autisti alla guida, mentre stava percorrendo una strada in divieto d’accesso.