News | Nasce “Iene.it: aspettando Le Iene”: giovedì cannabis light | VIDEO Da giovedì 13 febbraio alle 20.30 al via la nuova fascia digital “Iene.it: aspettando le Iene”. Condotta da Giulia Innocenzi, sarà trasmessa in diretta streaming su Mediaset Play, sul nostro sito e sulla pagina Facebook de Le Iene

Prima de Le Iene: giovedì 13 febbraio alle 20.30 inizia la nuova avventura di “Iene.it: aspettando Le Iene”. La nuova fascia digital sarà condotta da Giulia Innocenzi e sarà trasmessa su Mediaset Play, qui sul nostro sito e sulla pagina Facebook del programma prima di ogni puntata de Le Iene.

In questa nuova striscia verranno presentati contenuti inediti pensati e realizzati dalla redazione digital de Le Iene, anteprime di quanto sarà mostrato durante le puntate del programma su Italia1, approfondimenti originali e interviste agli ospiti presenti in studio. La nuova striscia sarà online dal 13 febbraio ogni giovedì e dal 25 anche il martedì alle ore 20.30. La prima puntata sarà incentrata sulla guerra alla cannabis light, partita un anno fa dopo l'annuncio dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini di voler chiudere tutti i cannabis shop in giro per l'Italia, e che ha messo in difficoltà tantissimi produttori e commercianti. A parlarne in studio ci sarà Luca Marola, fondatore di Easy Joint, che abbiamo conosciuto nel servizio di Matteo Viviani.

“Le storie che trattiamo a Le Iene non finiscono con la fine del servizio, anzi. Talvolta, dopo la messa in onda, il caso fortunatamente si risolve, ma altre volte le promesse fatte al microfono della Iena vengono disattese non appena si spengono i riflettori”, racconta Giulia Innocenzi. “Con Iene.it abbiamo deciso di seguire le nostre storie fino alla fine, per provare a ottenere una soluzione da chi scappa dalle proprie responsabilità”.

Non perdetevi il nuovo appuntamento con “Iene.it: aspettando Le Iene”, da giovedì 13 febbraio dalle 20.30 in streaming.