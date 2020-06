News | Incendio nel parco della Madonnetta, in fiamme la sede dell'associazione che si batte per salvarlo| VIDEO Aumentano a 20 gli incendi nel parco della Madonnetta nel quartiere Acilia a Roma. A bruciare è la sede dell’associazione che si batte per salvare quest’area dal degrado. Pochi giorni prima del rogo qui su Iene.it abbiamo denunciato il degrado che da anni sta rovinando quello che per anni è stato il fiore all’occhiello dell’inclusione

Fiamme nel parco della Madonnetta. È il ventesimo incendio che divampa nell’area verde del quartiere Acilia a Roma. L’ultimo in ordine di tempo è capitato mercoledì sera, proprio pochi giorni dopo che qui su Iene.it abbiamo pubblicato il video che mostra le condizioni di degrado del parco e che potete vedere qui sopra.

A bruciare è stata la sede dell’associazione ‘Salviamo il Parco della Madonnetta’ che da anni si batte contro il degrado. “All’interno dell’area verde c’erano ristoranti, bar, un centro sportivo e tanto altro”, ci spiegano a Iene.it. Poi però sono arrivati l’incuria e i vandali a rovinare tutto questo. Bidoni della spazzatura che traboccano, giochi per bambini lasciati ad arrugginire e sacchi dell'immondizia abbandonati in mezzo all'erba sono ovunque. E le strutture interne ormai devastate da anni di incuria fanno da cornice a questo parco che era un fiore all’occhiello per Roma.

Inaugurato il 3 maggio del 2003, era a misura per i diversamente abili tanto che ha ospitato sette edizioni del master nazionale del tennis in carrozzina e due edizioni dei campionati italiani a squadre di nuoto per disabili. Il parco era anche un punto di riferimento per i pazienti del centro d’igiene mentale ed ex detenuti. “Poi nel tempo i vandali hanno spaccato i vetri del centro sportivo, dato fuoco a una parte della struttura, imbrattato muri. E il parco è pieno di immondizia”, riferiscono i frequentatori. Una situazione che purtroppo continua a ripetersi, ma chi può volere così male al parco della Madonnetta?