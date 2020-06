News | India, “tante famiglie senza cibo durante il lockdown” | VIDEO Siamo in India, nel distretto di Agra, dove Shanu ha documentato per noi le terribili condizioni in cui molte famiglie sono costrette a vivere

Shanu vive in India, a Fatehpur Sikri, nel distretto di Agra, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. Ha documentato le terribili condizioni in cui vivono alcune famiglie durante il lockdown imposto in India a fine marzo. “I negozi di cibo nelle vicinanze sono chiusi”, spiega Shanu. “Così le persone hanno poco da mangiare. Il governo passa alle famiglie del grano e del riso una volta al mese: a noi hanno dato 5 Kg di grano e del riso per ciascuna persona della famiglia per un mese”. Ma, racconta, non tutte le famiglie possono riceverlo. “Ci sono alcune persone, dei villaggi vicino al mio, che non hanno la nazionalità indiana perché non sono nati negli ospedali, ma nei villaggi e quindi non sono registrati. A queste persone il governo non passa niente”. Shanu è andato a filmare la situazione di queste famiglie: “Non hanno nemmeno i soldi per comprare dei vestiti ai figli”, dice Shanu.

In India il lockdown è stato istituito il 25 marzo. Proprio nei giorni scorsi il Paese ha superato l’Italia per numero di casi di coronavirus confermati, diventando, secondo i dati della Johns Hopkins University, il sesto paese più colpito al mondo. Vi abbiamo mostrato le immagini dell’esodo che aveva interessato l’India quando è stato imposto il lockdown. Molti dei nuovi casi sono stati registrati appunto nelle zone rurali, dopo che centinaia di migliaia di migranti hanno lasciato le città e sono rientrati nei loro villaggi. A inizio maggio le autorità hanno permesso il movimento tra le varie città. Ma, come ci ha mostrato Shanu, in alcune zone la situazione è davvero critica.

Chi volesse aiutare con una donazione le famiglie che vivono nel distretto di Agra, può farlo a questo link specificando nella causale AGRA https://www.oxfamitalia.org/agra/.