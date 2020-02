News | L'intervista a Brunori Sas e le sue doti: “Sono il migliore” | VIDEO Brunori Sas, il cantautore che vola nelle classifiche, si racconta nella nostra intervista. Parla del suo nuovo album “Cip!”, di musica e delle sue doti… a volte in calabrese. Non perdetevelo giovedì a Le Iene dalle 21.20 su Italia1

Brunori Sas è finito sotto il torchio di domande scomode de Le Iene. Parla di quel soffio di primavera, cioè del nuovo album “Cip!” e del successo registrato. Ci racconta chi e quando lo attrae e cosa ne pensa De Gregori di lui.

Livello di autostima? Non male, tanto che si auto complimenta addirittura in calabrese: “Sono il migliore”. Prima la musica o le parole? “La musica”, ci dice e improvvisa in diretta una nuova canzone: da il migliore a “sono un ca**one” è un attimo!

Ma il vero tour? Dopo la data zero del 29 febbraio a Vigevano, fa tappa a Jesolo, passando poi per Torino, Assago e altre città. Insomma, la sua prima volta del tour nei palazzetti.

Chi lo riconosce per strada? “Nessuno, perché le mie canzoni vanno oltre la mia immagine”, dice Brunori. Parlando dell’immagine, a proposito: pensa di essere bellissimo e, attenzione, "prestante a livello fisico". In che senso?

