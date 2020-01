News | L'intervista doppia: Wanda Nara e Pupo opinionisti al Grande Fratello Vip | VIDEO Wanda Nara e Pupo in coppia nell’intervista doppia de Le Iene e prima del ruolo di opinionisti nel Grande Fratello Vip, dall'8 gennaio su Canale 5

Dall'8 gennaio 2020, Wanda Nara e Pupo saranno sotto i riflettori del “Grande Fratello Vip”. Noi intanto facciamo due chiacchiere con loro nell’intervista che vedete qui sopra. Chiediamo subito perché sono stati scelti come opinionisti nel reality dall'8 gennaio su Canale 5. “Siamo una novità”, dice Pupo, mentre Wanda (da pronunciarsi "Uanda") ci assicura che sarà molto diversa da come è in una trasmissione da calcio.

Parlano delle loro prime esperienze di lavoro e del gossip che gira. “Ho venduto giocattoli, dischi, biscotti”, dice Pupo. Wanda invece ha fatto animazione per bambini. Cose che li fanno incazzare? “Dicono che sono andato con i travestiti, ma non è vero”, racconta Pupo. Wanda invece nega il gossip che gira intorno “alla storia con un compagno del marito”.

Passiamo alla compatibilità: non fumano, non bevono. Pupo, che confessa di essersi fatto le canne (ve lo ricordate vero?), spiega che di fronte a una cilecca amorosa la sua strategia è “ci lecca”. E se a Pupo, “fa piacere mostrarsi nudo”, lei dice di sentirsi in imbarazzo, almeno che tutto succeda con tanto di “luce curata”. Chirurgia plastica? “Non mi sono rifatto niente”, dice Pupo. Wanda Nara invece si è ritoccata il seno: “Avevo un sedere grande e volevo equilibrare un po’ “.

Il cantante dice di non essere mai stato tradito E la modella argentina? “Sono stata tradita e poi ho divorziato”. La prima volta? A 14 anni per Pupo, a 18 per Wanda. Quando chiediamo quanti partner hanno avuto, lei dice che sono 3 o 4 mentre Pupo non se li ricorda.

Parliamo anche di politica. Sono entrambi per i porti aperti (“Anche perché io sono una immigrata” dice Wanda). Tutti e due sono a favore dei matrimoni gay.

Restiamo da soli con Wanda e le chiediamo delle sue foto nude: “Di nudo totale ne ho fatte solo due all’inizio della mia carriera, l’altra è stata una paparazzata in spiaggia”. Dice però che “il fondoschiena è quello che funziona di più” sui social, non il sorriso.

Come si conquista un calciatore? “Facendo l’indifferente, quello funziona”. Smentisce i gossip riguardo il marito Icardi suo "cagnolino”. “Lui ha un carattere…”, dice.

Ci parla anche del suo lavoro di procuratrice sportiva: “È molto difficile, soprattutto perché ci sono persone che dicono che non capisci niente di calcio”. Mauro Icardi, l’anno prossimo torna all'Inter? Si rifiuta di rispondere... Come reagisce alle avance dei calciatori? “Non rispondo, ma poi le racconto al mio marito”.