News | L'intervista a Fred De Palma: “Mi ritengo bravo a scrivere canzoni” | VIDEO Fred De Palma, rapper italiano, si racconta nella nostra intervista. Parla della sua hit estiva “Una volta sola”, di musica, di ragazze e risponde anche alle nostre domande più spinte. Non perdetevelo questa sera a Le Iene dalle 21.20 su Italia1

Fred De Palma, classe 1989, è un rapper di Torino. La sua ultima hit estiva “Una volta ancora” ha scalato le classifiche e ha tagliato l’incredibile traguardo delle 100 milioni di views su YouTube. Ha studiato fino alla quinta superiore ma ha mollato prima dell’esame di maturità. Perché? “Volevo fare musica”. Parla poco inglese e un po più a vanvera!

In che cosa si sente davvero competente? “Mi ritengo bravo a scrivere canzoni”. Difetti? “Ho tanti tatuaggi”. Quali di quelli sbagliati? “Due stelle sulla pancia”. Ma il problema sono le ragazze? A quanto pare no perché tanto “guardano altro”.

Si sente un rapper e proprio per questo lo mettiamo subito alla prova: come se la caverà quando lo sfidiamo a farci un freestyle sulla parola Iene? Non perderti l’intervista de Le Iene a Fred De Palma questa sera dalle 21.20 su Italia 1