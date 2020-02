News | L'intervista al rapper Fred De Palma tra musica e confessioni hot | VIDEO Il rapper Fred De Palma, che la scorsa estate ha scalato le classifiche con la sua hit “Una volta sola”, si racconta nell’intervista de Le Iene. Ci confessa tutto del suo passato da latin lover e parla di musica, amore, difetti e improvvisa anche due freestyle

La scorsa estate Fred De Palma ha scalato le classifiche e ha tagliato il traguardo delle 100 milioni di views su YouTube con il suo singolo “Una volta sola”. Gli chiediamo di cantarci un pezzettino, ma non riconosciamo proprio la canzone e ci rimane di stucco: “Ma dove vivete su Marte?”.

Si sente un rapper? “Sì”. E allora lo mettiamo subito alla prova con un freestyle, parola da rimare? “Iene”. “Un po’ come mi viene, tu mi insulti cazzo mene, cazzo non si può dire, perché non conviene ma spacco in freestyle in diretta a Le Iene”.

Passiamo ad altro. Ha studiato? "Fino alla quinta superiore ma poi ho mollato prima dell’esame di maturità”. Perché? “Volevo fare musica”. Parla poco inglese e un po’ più a vanvera. In che cosa si sente davvero competente? “Mi ritengo bravo a scrivere canzoni”.

È molto sicuro di sé, gli chiediamo con che bell’uomo scambierebbe il suo corpo e ci risponde diretto: “Con nessuno, mi piace il mio”. Ci mostra la sua faccia da selfie per la mamma e per la fidanzata, quando però gli chiediamo quella che manderebbe alla prossima conquista ci risponde senza mezzi termini: “Eh, non le mando un selfie…”.

Difetti? “Ho tanti tatuaggi”. Quali di quelli sbagliati? “Due stelle sulla pancia”. Problemi con le ragazze? A quanto pare no perché tanto “guardano altro, sono molto dotato”. E lì, è rasato? “Tutto”. Culo o tette? Non ci sono dubbi: “Culo”. Ma se per il 90% della sua vita ha fatto sesso con sconosciute, talvolta anche con due ragazze al giorno, oggi è felicemente fidanzato da un anno: “Monogamo”. Prima di lei, aveva tradito? “Sì, ma mi sono pentito”.

Torniamo un po’ indietro con il tempo. Mai fatto un orgia? “Sì”. Mai stato con un uomo? “No”. Mai stato con una groupie? “Sì”. Mai usato Viagra o simili? “No, però devo dire la verità: ho avuto la curiosità però non mi è mai capitato”. Mai fatto sesso con due ragazze nello stesso giorno? “Sì”. E con tre? “Sì”. E ci invita tutti a fare sesso protetto, anche se lui non è un buon esempio.

Gli chiediamo di chiedere a due suoi amici di rispondere alla chiamata rappando. Il primo è Shade: “Fred De Palma sta sempre al cellulare, ci sta talmente tanto che è Fred Palmare”. E Boro Boro? “Sto pappando signorino, son con zone vado a fare il pranzo da signor vino…”.

Poco fa è uscito anche un nuovo singolo, “Il tuo profumo”, fatto in collaborazione con la cantante messicana Sofía Reyes, “un artista del mondo Latin, molto reggaeton”, ma lo spagnolo lo conosce? “Siamo al livello della ’s’ finale dopo ogni parola”.