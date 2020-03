News | #iorestoacasa, Le Iene chiamano Balotelli: “Giusto fermare tutte le gare europee, non solo la serie A” | VIDEO Come passano calciatori, cantanti e influencer questi giorni di isolamento a casa per combattere il coronavirus? Il primo che chiama il nostro Alessandro Onnis in diretta Instagram è Super Mario Balotelli che ci parla dei figli lontani e dello stop al calcio

Tutti a casa per combattere il coronavirus. Il nostro Alessandro Onnis si è chiesto come passano calciatori, cantanti e influencer questi giorni di isolamento. Così il primo che chiama in diretta Instagram è Super Mario Balotelli.

“Come passo queste giornate? Con playstation e tv, poi riposo e faccio qualche esercizio”, dice l’attaccante del Brescia che ci parla anche di come il calcio ha affrontato l’emergenza in corso. “È giusti fermare tutte le competizioni europee non solo la serie A perché non si sa chi può avere il coronavirus”, dice Balotelli che era stato tra i primi a dire di fermare tutto. “Il calcio e tutto doveva smettere ancora prima. Siamo arrivati al limite e abbiamo sbagliato. Dicono che riprenderemo dal 3 aprile, ma per me sarà anche dopo. Io magari non sono un fan delle regole, ma qui c’è in gioco la salute, prendiamola seriamente”.

Anche noi de Le Iene vi ricordiamo #iorestoacasa è l’unico modo per vincere il coronavirus. Come vi abbiamo detto in tutti i dialetti d’Italia nel nostro video (clicca qui).

Nella nostra diretta Instagram Super Mario ci racconta che sta passando queste giornate da solo nella sua casa di Brescia lontano anche dai suoi bambini: “Ne ho una a Napoli e l’altro in Svizzera, li chiamo sempre”. Ci dice di essere completamente da solo in casa. Con lui non c’è neppure il fratello Enock: “Io sono a Brescia, lui è fuori dalla provincia. Infatti gli ho chiesto se non era il sogno della sua vita avere un fratello ma non poterlo né vedere né toccare”.

I due fratelli noi de Le Iene con Sebastian Gazzarrini li conosciamo bene. Qualche anno fa Enock ha fatto uno scherzo cattivissimo a Super Mario che dopo qualche tempo si è vendicato. In questi giorni a casa ve li riproponiamo per strapparvi un sorriso.

Con la complicità di Enock avevamo fatto credere a super Mario di essere finito nel mezzo di un losco traffico di diamanti. Con tanto di trafficante in fuga con un trans nella sua nuovissima auto (clicca qui per vederlo). Scoperto il nostro scherzo aveva promesso la sua vendetta al fratello. Così dopo quasi un anno, Mario Balotelli ha contattato il nostro Sebastian Gazzarrini: “Mio fratello vuole vendere la macchina e ho scoperto tramite quale concessionario. Quindi se volete uno scherzo si può fare”. Con una promessa che noi abbiamo voluto mantenere: “Mi raccomando, deve farlo incazzare troppo”. Cliccate qui per il video completo e valutate anche voi!