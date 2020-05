News | Senza riabilitazione per l'emergenza Covid: “Aiutate il mio piccolo ipovedente” | VIDEO Raccogliamo l’appello disperato di una mamma per il figlio disabile e ipovedente: “I centri per la riabilitazione motoria e visiva hanno chiuso per l’emergenza Covid e Pierpaolo sta peggiorando ogni giorno”

Pierpaolo è un adorabile bimbo siciliano di 3 anni, affetto da disabilità e ipovedente. “È idrocefalo da poco dopo la sua nascita”, racconta mamma Daniela, “ha subito ben 3 interventi alla testa ed è diventato ipovedente a causa della malattia”.



Daniela, nel video qui sopra che ci ha mandato, rivolge il suo appello perché il bimbo possa tornare a fare riabilitazione: “Mio figlio ha lottato e continua a lottare per la vita, vuole fare dei miglioramenti, anche minimi, ma per fare questo ha bisogno di frequentare i centri di riabilitazione. Frequentava per tre volte alla settimana un centro vicino Catania per la riabilitazione motoria e altri tre giorni li passava al centro dell’Unione italiana ciechi di Catania per quella visiva. Al momento sono tutti chiusi per l’emergenza Covid-19”.



Il centro di riabilitazione dell’Unione ciechi di Catania, ci racconta ancora questa coraggiosissima mamma, ha ordinato e pagato da tempo i dispositivi di protezione ma non sono ancora arrivati: “Sono eccezionali ma hanno dovuto chiudere perché non avevano disposizioni per la riapertura e soprattutto in mancanza dei dispositivi di protezione, come mascherine e visiere adatte a proteggere dal Covid-19”.



Senza riabilitazione, spiega ancora mamma Daniela, il piccolo Pierpaolo continua a peggiorare: “Ha perso i progressi faticosamente conquistati, prima si sollevava un po’ con le mani, ora lo fa ma cade subito. Prima, vedendo le ombre degli oggetti, provava ad afferrarli, ora non lo fa più. Vi prego, aiutate i centri di riabilitazione a riaprire, mio figlio ne ha un disperato bisogno”.



Qualcuno può raccogliere il grido disperato di questa mamma e del piccolo Pierpaolo? Qualcuno può far arrivare i dispositivi di protezione, già pagati, ai centri di riabilitazione di Catania? Scriveteci suredazioneiene@mediaset.it.