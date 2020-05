News | Jo Squillo e il dj-set con l'adoratore di manichini: lo scherzo | VIDEO Durante la quarantena ha intrattenuto i suoi follower con dj-set in diretta Instagram. Ospiti fisse dei live di Jo Squillo sono stati i suoi due manichini Valentina e Michelle. Abbiamo fatto credere alla cantautrice e presentatrice tv che un importante brand fosse interessato a lei e soprattutto a loro. Così una diretta Instagram si è trasformato in un incubo con lo zampino di Stefano Corti e Alessandro Onnis

Durante questa quarantena ha intrattenuto i follower con i suoi dj-set. Ospiti fisse nei live di Jo Squillo sono i due manichini a cui ha dato anche un nome: Valentina e Michelle. Noi le facciamo conoscere qualcuno a cui l’isolamento forzato ha dato davvero alla testa!

Grazie alla complicità del suo manager Tony Toscano abbiamo fatto credere a Jo che un importante brand di moda la voglia per promuovere il suo marchio. Dovrà fare una diretta Instagram con dj-set in negozio.

Ad attenderla c’è il proprietario con cui scopre subito di avere una cosa in comune: “Ho un amore spassionato per i manichini. Ci parlo e di notte mi sogno in particolare una”, dice lui accogliendola. A Jo viene mostrato questo paradiso dei manichini, lei ne è estasiata. Tutto è pronto per il dj-set e può iniziare con la sua esibizione.

Nel frattempo in sala, l’imprenditore inizia a “provarci” con i manichini in maniera sempre più esplicita ma Jo non sembra farci caso. “Ma non ti devi incazzare, ci stiamo divertendo!”, dice il titolare a un manichino come se stesse inscenando una scenata di gelosia. Ma l’imprenditore ha un solo obiettivo, corteggiare i manichini Michelle e Valentina. Tanto che si avvicina e inizia a spogliarle.

A questo punto c’è una piccola pausa per il dj-set e Jo può sfogarsi con il suo manager e il suo fidanzato. “Spero si sfoghi sui manichini perché se ha dei problemi sessuali… Ha fatto delle storie che mi hanno dato molto fastidio. Sono così sconvolta che non riesco neanche a vestire il manichino. Basta non voglio più andare avanti!”, dice Jo che è pronta ad abbandonare il dj-set. Fidanzato e manager la convincono a rimanere, ma prima vuole mettere le cose in chiaro. “Se vuoi sfogarti sui manichini fallo a casa tua, ma non venire a spogliare le mie ballerine”, dice all’imprenditore.

Riprende il dj-set e lui prende alla lettera quanto detto. Inizia a scagliarsi contro il manichino di un ragazzo. Gli tira un pugno facendolo cadere a terra. “Adesso basta, la festa è finita”, dice Jo che abbandona la console e cerca di capire l’origine psicologica del suo problema. “Io non ho una fidanzata. Sono loro le mie fidanzate”, spiega l’imprenditore. “Ma tu sei una di noi?”.

“Veramente pensavo fosse una performance artistica”, risponde Jo. Lui si avventa su una dei suoi manichini con un foga impressionante. La tensione sale alle stelle ed è il momento di dirle che è tutto uno scherzo de Le Iene. Ci pensano Stefano Corti e Alessandro Onnis saltando fuori da due manichini.