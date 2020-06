News | Luigi di Maio e i “Pomigliano boys” | VIDEO Roberta Rei, nel servizio in onda stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1, ci racconta di un liceo classico napoletano molto particolare, che sembra non aver niente da invidiare alle blasonate università di Harward e Cambridge



Altro che Harvard e Cambridge. In Italia, nel Napoletano, c’è una scuola pubblica che negli ultimi anni ha sfornato diversi funzionari dello Stato e figure di rilievo in aziende partecipate. Parliamo del liceo classico Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco, di cui ci racconta Roberta Rei nel servizio in onda stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia 1.

Uno dei suoi più allievi famosi è proprio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sempre in prima linea nelle manifestazioni per i diritti degli studenti. Non perdete il servizio di Roberta Rei sui “Pomigliano boys”, in onda stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1.