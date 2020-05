News | A Massa vietato andare in spiaggia: scontro sul selfie del presidente del consiglio comunale Una ordinanza del comune toscano impedisce l’accesso agli arenili fino al 17 maggio. Il presidente del consiglio comunale, Stefano Bendetti, si è scattato una foto vicino al mare e l’ha poi pubblicata su Facebook. “Ero su una veranda”, ha spiegato al Tirreno. Ma intanto si è scatenata una polemica a distanza con il deputato Riccardo Ricciardi del M5s

A Massa, così come in tante città italiane affacciate sul mare, l’accesso alle spiagge è vietato. Una misura presa per cercare di contrastare la pandemia di coronavirus che tanto ha colpito il nostro Paese: fino al 17 maggio - almeno - niente spiaggia per gli abitanti di Massa. E fin qui niente di strano, direte voi. Eppure s’è scatenata una polemica politica dopo che il presidente del consiglio comunale, Stefano Benedetti, ha postato su Facebook una foto vicino al mare (che potete vedere qui sopra).

Il 7 maggio Benedetti, che è il presidente del consiglio comunale, ha pubblicato un selfie apparentemente in riva al mare. “Buona serata a tutti”. E quando una persona nei commenti gli fa notare che non si potrebbe star lì, lui replica: “Io vado ugualmente, da solo e in sicurezza”. Una risposta forse non proprio istituzionale da parte del presidente del consiglio comunale, e infatti gli viene replicato: “Non è un bell’esempio da dare ai cittadini”.

Benedetti ha poi spiegato al Tirreno di non trovarsi sulla battigia e che quella foto è stata scattata da una veranda. Tempo poche ore però la questione è diventata politica: il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, eletto proprio a Massa, condivide la foto sul suo profilo e scrive: “Il Presidente del Consiglio Comunale di Massa: da sempre strenuo difensore dell'ordine e del rispetto delle regole. Quando devono rispettarle gli altri però”. Insomma, non la tocca piano. Finita qui? Macché.

Il presidente del consiglio comunale di Massa prende di petto il deputato Ricciardi: “La stragrande maggioranza dei cittadini non lo conosce, perché non ha fatto nulla per la nostra provincia e tanto meno per il comune di Massa, neanche durante il Covid19, anzi, in questo periodo è scomparso del tutto. Ora finalmente, è resuscitato con un intervento di grande spessore, per polemizzare pubblicamente su Facebook per il selfie che ho fatto con la mia cagnetta. Il fatto non mi stupisce, però un pò di impegno per il nostro territorio, visto che a Roma c'è l’hanno mandato gli elettori e lui incassa un bello stipendio, non guasterebbe proprio”.

Uno scontro al vetriolo che è arrivato persino dentro al consiglio comunale: secondo quanto riporta la Gazzetta di Massa e Carrara il gruppo misto sembra abbia chiesto ufficialmente spiegazioni per quella foto al presidente Benedetti. Dove sarà la verità in questa strana vicenda?