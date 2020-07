News | Massaggiatore porcone? La situazione giudiziaria Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi Nel 2015 vi abbiamo raccontato con Veronica Ruggeri la storia di un "massaggiatore" che si spaccerebbe come trainer olistico ma che in realtà sarebbe un palpeggiatore

Si spaccerebbere come come trainer olistico ma in realtà questo "massaggiatore" sarebbe un palpeggiatore. Nel 2015 vi abbiamo raccontato questa storia. In relazione al servizio che vedete qui sopra, il protagonista della vicenda ci ha scritto a mezzo del proprio legale precisando che in sede penale è stato dichiarato assolto in primo grado per l’episodio di molestie denunciato da una delle due donne, di cui risulta la registrazione di un filmato, con la formula "il fatto non sussiste". L’uomo è stato invece condannato per i fatti denunciati dall’altra vittima.