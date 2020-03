News | Migranti, a fuoco il campo profughi a Lesbo: “Morto un bambino” | VIDEO Le fiamme hanno distrutto il campo di Moria, sull’isola di Lesbo in Grecia : “E' morto un bambino”, ci dice Noori, un ragazzo afghano costretto all’interno della struttura. Noi de Le Iene siamo stati lì con Alice Martinelli per raccontare la ripresa delle migrazioni dalla Turchia all’Europa

“Il campo profughi è in fiamme, è morto un bambino”. La terribile notizia ci arriva dal campo di Moira, sull’isola di Lesbo in Grecia. Un incendio è divampato all’interno della struttura e avrebbe distrutto alcune strutture in cui dormono i migranti.

“Non sappiamo ancora come sia scoppiato l’incendio”, ci dice Noori, un ragazzo afghano costretto all’interno della struttura che ci ha mandato il video. Moria è una struttura costruita durante la crisi dei migranti del 2015 ed era pensata per ospitare circa 3mila persone. In questo momento sono però quasi 20mila i profughi stipati lì in condizioni sanitarie terribili.

Noi de Le Iene siamo stati lì poche settimane fa con Alice Martinelli, dopo che è ripresa la tratta dei migranti dalla Turchia alla Grecia. La struttura, circondata dal filo spinato, è talmente piena che gli ultimi arrivati hanno creato una tendopoli parallela lì intorno. Nel campo ci sono tantissimi bambini tra le persone trattenute lì, quasi un terzo. Novecento sono minori non accompagnati. Potete rivedere il servizio di Alice Martinelli cliccando qui.