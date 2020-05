News | Minneapolis, polizia e esercito in strada. Spari contro le case: video choc Dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd dilagano le proteste in tutti gli Stati Uniti. Un morto a Indianapolis, 25 città sotto coprifuoco. E da Minneapolis arrivano queste nuove immagini choccanti

Altissima tensione in tutti gli Stati Uniti con le proteste per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte della polizia durante un fermo (qui potete vedere le immagini, choccanti). La protesta si allarga a tutta l’America, con il coprifuoco decretato in 25 città e un morto a Indianapolis nell'Indiana.



Da Minneapolis, dopo l’incredibile arresto in diretta di un giornalista di colore della Cnn, arriva il nuovo video choccante che potete vedere qui sopra. Si vedono l’esercito e la polizia per strada. A tutti viene intimato di stare in casa e viene sparato addirittura un colpo, seppur a salve, contro una persona che sta sul patio della propria abitazione e sta girando proprio questo video nel quartiere residenziale di Whittier.