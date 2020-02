News | È morto Steven Babbi, il malato di cancro escluso dall'assistenza | VIDEO Lo avevamo conosciuto un paio di anni fa con Nina Palmieri: fin da bambino soffriva di una rara e grave forma di tumore. A 22 anni gli fu asportato un tumore, ma dopo sei mesi di malattia non ha più ricevuto lo stipendio dall’Inps. Erano intervenuti allora i suoi datori di lavoro, che per quell’aiuto sono stati premiati da Mattarella

È morto Stevan Babbi, il ragazzo ammalato di una gravissima forma di tumore e che dopo sei mesi di malattia era stato escluso dagli aiuti dell’Inps. Avevamo raccontato la sua storia nel servizio di Nina Palmieri, che potete rivedere qui sopra: al ragazzo, che all’epoca del racconto aveva 22 anni, è stato asportato un polmone nel marzo del 2017.



Da quel momento era in malattia, con lo stipendio erogato dall'Inps. Il suo contratto, quello del settore artigiano-metalmeccanico, prevedeva però che l'ente previdenziale copra non più di sei mesi all'anno per malattia. A settembre del 2017, così, l'Inps gli ha comunicato la fine dei versamenti. A Steven non rimaneva più nulla.



Rocco e Barbara, i suoi datori di lavoro, non hanno però accettato questa ingiustizia e hanno continuato a pagare, pur non essendo tenuti a farlo, lo stipendio a Steven. “Perché crediamo nel patrimonio primario della nostra azienda: i nostri ragazzi, quelli che lavorano con noi ogni giorno: vanno tutelati non solo nel bene ma anche quando purtroppo arriva il momento del male”. “Perché il bene porta bene”



Non solo, Rocco e Barbara hanno denunciato il caso postando su Facebook una foto di Steven dopo l’operazione e l’immagine è diventata virale. Hanno chiesto che vengano cambiate le regole sulla malattia, pensando ai moltissimi altri lavoratori malati, in particolare di cancro, che perdono tutto dopo 6 mesi (senza trovare imprenditori come loro).



“Ci sembra di aver fatto una cosa normale”, ci hanno detto qualche mese dopo. Li avevamo risentiti qualche mese dopo, quando furono nominati Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica. L'onorificenza più alta che può ricevere un civile è stata consegnata ai due imprenditori dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Adesso la battaglia di Steven è finita, ma il suo coraggio e l’amore dei suoi datori di lavoro è rimasto nel cuore di tutti noi. Ciao Steven.