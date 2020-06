News | Movida ad Avellino, Claudio: “Ho denunciato il sindaco” | VIDEO Dopo il video del sindaco di Avellino in mezzo alla movida notturna, Claudio Petrozzelli ha deciso di denunciarlo

“Ho denunciato il sindaco di Avellino”. Claudio Petrozzelli, 28enne del movimento delle Sardine, non ha paura di dire quello che pensa. “Il sindaco ha avuto comportamenti scandalosi e irrispettosi nei confronti di tutte quelle persone che in questo lockdown si sono comportate bene”. Claudio si riferisce al video, diventato virale sui social, in cui si vede il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in mezzo alla movida mentre dirige i cori di 300 ragazzi. Il sindaco ha dichiarato di essere intervenuto per disperdere la folla di ragazzi. Anche se dai video non sembrerebbe proprio così.

“La legge non è uguale per tutti”, dice Claudio a Iene.it: Aspettando Le Iene intervistato da Giulia Innocenzi. “Ci sono giovani che sono stati multati per aver fatto assembramenti. E il sindaco invece di scusarsi dice che è andato lì per placare gli animi”. Così Claudio decide di andare alla questura di Avellino a sporgere denuncia contro il sindaco. “Mi hanno detto che la Digos ha iniziato le indagini. Sembravano imbarazzati. Io l’ho vista come impunità nei confronti del sindaco, con le forze dell’ordine che non sono intervenute”.