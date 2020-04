News | “Multati mentre eravamo sulla panchina di fronte al tabacchi dove lavoriamo” | VIDEO Antonella e Massimo Licitra hanno una tabaccheria nel centro di Ragusa: “Eravamo seduti sulla panchina di fronte alla tabaccheria, che era aperta ma senza clienti. Ci hanno fatto 400 euro di multa”

“Eravamo seduti a pochissimi metri dalla nostra attività e ci hanno fatto una multa da 400 euro”. Massimo Licitra e sua moglie Antonella hanno una tabaccheria nel centro di Ragusa. “Ieri verso le 12 mentre la tabaccheria era aperta vado a sedermi sulla panchina di fronte. Praticamente la tabaccheria è al civico 170 e io mi trovavo al 171”, racconta Massimo. “Mentre mi fumo una sigaretta si avvicina mia moglie, che lavora anche lei in tabaccheria, e si siede. Nel corso non c’era anima viva, eravamo solo noi seduti su una panchina. Ormai abbiamo pochissimi clienti, quindi nell’attesa del prossimo cliente, che ovviamente da lì vedo entrare, ci siamo seduti. Arriva un carabiniere e ci chiede cosa stiamo facendo. Noi diciamo che siamo i titolari dell'attività di fronte, ma il carabiniere ci dice che lì non possiamo stare”.

“A quel punto io e mio marito facciamo per rientrare in tabaccheria”, ci racconta Antonella al telefono. “Ma il carabiniere ci chiede i documenti e capiamo che sta facendo il verbale”. Il decreto ministeriale, infatti, per limitare il contagio da coronavirus ha imposto il divieto di attività ludiche all’aperto e mantiene la possibilità di fare attività motoria all’aperto (come una passeggiata) in solitaria e solo nei pressi della propria abitazione, rispettando in ogni caso le distanze di sicurezza.

“Io e mio marito spieghiamo che non immaginavamo di non poterci nemmeno sedere lì e che non l’avremmo più fatto. Ma niente da fare, ci ha fatto una multa da 400 euro per assembramento. Ma quale assembramento? Il corso era deserto, io e mio marito viviamo insieme e lavoriamo insieme, eravamo solo seduti su una panchina di fronte alla nostra tabaccheria”.

Abbiamo chiesto a Antonella di indicarci su Google Maps la panchina su cui erano seduti. Nella foto qui sotto vedete il Tabaccaio e, circondata in rosso, la panchina su cui si sarebbero seduti marito e moglie.

Antonella non ha dubbi: “Farò assolutamente contestazione al Prefetto. Non ho intenzione di pagare questa multa e soprattutto voglio essere ascoltata”.